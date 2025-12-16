Flamengo, Jorginho: “Nazionale? Sto lavorando per essere pronto”

Le parole del centrocampista del Flamengo, Jorginho, sul Napoli e sulla Nazionale in vista dei playoff di marzo

Mancano poco più di 24 ore alla finale di Coppa Intercontinentale tra il Paris Saint-Germain e il Flamengo. La gara si giocherà mercoledì 17 dicembre alle 18:00 allo stadio Ahmed bn Ali di Al Rayyan, in Qatar.

Ai microfoni di SkySport alla vigilia ha parlato il centrocampista del club brasiliano Jorginho.

Il classe 1991 ha cominciato l’intervista raccontando questi primi mesi con il Flamengo: “È un momento molto felice, ho fatto una bella scelta e sono davvero felice. Disputiamo tanti tornei però stiamo vivendo un momento meraviglioso. Dobbiamo continuare a spingere per portare ancora allegria alla nostra gente e rappresentare al meglio il nostro Paese“.

L’ex Chelsea si è soffermato anche sul momento del Napoli: “Il Napoli è sempre forte, lo guardo sempre con affetto perché è una squadra che mi ha dato tanto, così come i tifosi. Seguo sempre, continueranno a combattere fino alla fine perché stanno facendo un bellissimo lavoro. Farò sempre il tifo per loro“.

Jorginho: “Voglio sempre il bene della Nazionale”

Per concludere Jorginho ha parlato della Nazionale: “Sto lavorando sempre molto per essere pronto se serve come fatto in passato. Voglio sempre il bene della Nazionale. Io sto bene e sto lavorando molto“.