L’allenatore dell’Al Nassr, in conferenza stampa, ha spaventato i sostenitori di CR7: le sue dichiarazioni

Cristiano Ronaldo si è infortunato lo scorso 28 febbraio nella partita contro l’Al-Feiha. L’attaccante è stato costretto al cambio dopo aver accusato un problema tra il ginocchio e il bicipite femorale.

Alla vigilia della partita contro il Neom, ha parlato Jorge Jesus, allenatore dell’Al-Nassr. Le sue dichiarazioni hanno preoccupato i tifosi sia della squadra araba che del Portogallo.

“Dopo gli esami abbiamo constatato che l’infortunio subito da Cristiano Ronaldo era più grave del previsto. Ora si recherà in Spagna e verrà curato lì”. Queste le sue parole sulle condizioni del portoghese.

E in conclusione: “Questo infortunio ha richiesto un trattamento a Madrid con il suo fisioterapista personale e speriamo che torni presto ad aiutare la squadra”.