Porto in lutto: è morto il direttore sportivo Jorge Costa

Il Porto piange Jorge Costa, direttore sportivo e bandiera del club

Una terribile notizia sconvolge il mondo Porto: è morto il direttore sportivo Jorge Costa.

Il dirigente, che era anche ex giocatore e bandiera del club portoghese, aveva 53 anni.

Come riportato dal Portogallo, la causa del decesso è stato un arresto cardio-respiratorio accusato al centro sportivo dei Dragoes.

Jorge Costa avrebbe accusato il malore dopo un’intervista rilasciata a una radio locale. Inutili i soccorsi e il trasporto in ospedale.

Il cordoglio del Porto

In seguito al tragico accaduto, il Porto ha confermato la notizia, esprimendo il proprio cordoglio: “Jorge Costa, leggendario capitano dell’FC Porto e attuale Direttore sportivo del Club, è mancato martedì a causa di un arresto cardiaco. Il Fútbol Clube do Porto esprime la sua più profonda tristezza e costernazione per la scomparsa di una figura ineludibile nella storia del Club. Per tutta la sua vita, dentro e fuori dal campo, Jorge Costa ha incarnato i valori che definiscono l’FC Porto: dedizione, leadership, passione e un incrollabile spirito di successo. Ha influenzato generazioni di tifosi ed è diventato un simbolo importante del Porto.

In questo momento di immenso dolore, il Fútbol Clube do Porto esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Jorge Costa, ai suoi amici e a tutti coloro che hanno condiviso momenti indimenticabili con lui. Poiché questo è un momento di dolore per la sua famiglia e per tutta la famiglia Portista, chiediamo a tutti di esercitare la dovuta discrezione e rispetto in questo momento di addio. Ulteriori informazioni saranno pubblicate a tempo debito. L’eredità di Jorge Costa vivrà per sempre nei ricordi di tutti i tifosi del Porto. Non sarai mai dimenticato, Capitano“.