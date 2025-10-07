Il terzino spagnolo ex Barcellona, Jordi Alba, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato: la decisione ufficiale

Un altro dei nomi più acclamati del calcio europeo delle ultime decadi ha annunciato il ritiro dal calcio giocato.

Si tratta di Jordi Alba, terzino spagnolo che ha scritto la storia del Barcellona assieme ai suoi compagni.

Tra questi Sergio Busquets, tra i più forti centrocampisti del ventunesimo secolo, che ha annunciato anche lui da poco il ritiro.

“Ciao a tutti, è giunto il momento di prendere una decisione fondamentale della mia vita, ovvero quella di terminare la mia carriera come giocatore professionista al termine di questa stagione. Grazie calcio, grazie per tutto“, ha detto lo spagnolo in un video pubblicato sui suoi profili ufficiali.

Jordi Alba lascia il calcio giocato: è ufficiale

“Ho presta questa decisione con convinzione e felicità, perché sento che ho percorso questo cammino con tutta la passione possibile. E ora, è il momento di intraprendere una nuova via“, ha detto Jordi Alba.

E il video continua: “Il calcio mi ha dato tutto. Grazie alle squadre, agli allenatori, ai compagni, agli staff e ai miei rivali. Grazie all’Atletico Centro Hospitalense, al Cornellà, al Nastic de Torregona, al Valencia, al Barcellona, alla nazionale spagnola e all’Inter Miami. Mi avete insegnato che la maglia non solo si sente, ma si vive. Grazie a mio papà, alla mia famiglia, grazie a tutti”.