Sampdoria, trattativa a sorpresa per Jordan Ferri: contatti con il Montpellier

La Sampdoria lavora per regalare a Donati una rosa di livello in vista della prossima stagione. A questo proposito, a sorpresa il club blucerchiato è in trattativa con Jordan Ferri, con nuovi contatti che sono previsti nella giornata di sabato 2 agosto.

Il centrocampista francese classe 1992 è di proprietà del Montpellier. Cresciuto nel settore giovanile del Lione, potrebbe salutare il club arancioblù dopo sei anni in cui ha raccolto 187 presenze.

Per il club blucerchiato si tratterebbe dunque di un innesto di grande esperienza. Jordan Ferri conta infatti 21 apparizioni in Europa League e 9 in Champions League. Inoltre, il centrocampista francese ha collezionato 358 presenze in Ligue 1.

Nell’ultima stagione, quella della retrocessione in Ligue 2 del Montpellier, Jordan Ferri ha giocato per 27 volte tra tutte le competizioni, servendo due assist.

