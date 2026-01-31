Inter-Jones: il problema è il rinnovo del contratto col Liverpool

Il rinnovo con il Liverpool di Jones è lo scoglio: senza l’inglese, l’Inter non cede Davide Frattesi

La situazione di Curtis Jones blocca la cessione di Davide Frattesi. Il problema di Jones è ora il rinnovo con il Liverpool, prima di uscire prestito con diritto di riscatto.

Il centrocampista inglese ha ancora 1 anno e mezzo di contratto, ma non c’è al momento l’accordo per rinnovare perché il giocatore non si sente al centro progetto (il Liverpool lo aveva trattato con il Tottenham a 40 milioni nella scorsa estate).

Ora il giocatore vuole l’Inter, e il Liverpool nei dialoghi per Dumfries si era mostrato assolutamente disponibile a portare a termine l’operazione in prestito.

Durante la mattinata di oggi, sabato 31 gennaio, è venuto fuori lo scoglio rinnovo da superare: se non arriva Jones, Frattesi resta. L’Inter non pensa ad altri centrocampisti, solo Curtis Jones per liberare Frattesi.