Jonathan Rowe è un nuovo giocatore del Bologna: è ufficiale

Il Bologna accoglie un nuovo giocatore. Jonathan Rowe è rossoblù.
Il calciatore inglese arriva in Italia a titolo definitivo dal Marsiglia dopo che è stata raggiunta un’intesa finale su una base di 19.5 milioni di euro bonus inclusi. I francesi avranno poi anche il 10% sulla futura rivendita.
Come si legge nel comunicato del club infatti, “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Olympique de Marseille il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jonathan Rowe”.