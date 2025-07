Sistemati gli ultimi dettagli del contratto che legherà David alla Juventus

Dopo l’ok raggiunto nella notte, si avvicina sempre di più la firma di Jonathan David con la Juventus.

Il canadese ex Lille sosterrà le visite mediche col club bianconero nella mattinata di venerdì 4 luglio.

Intanto sono stati sistemati anche gli ultimi dettagli contrattuali del classe 2000.

David firmerà un contratto della durata di 5 anni, quindi fino a giugno 2030.

David, l’ok raggiunto nella notte

Dopo un lungo corteggiamento, la Juventus ha raggiunto l’intesa di massima col giocatore nella notte italiana. Gli ultimi contatti, avvenuti in America, hanno portato all’ok di David, con solo gli ultimi dettagli che erano da sistemare. Risolti anche questi, è tutto pronto per il suo arrivo in bianconero.

L’attaccante sosterrà le visite mediche al ritorno in Europa dopo la Gold Cup disputata col suo Canada, eliminato a sorpresa ai quarti dal Guatemala, con un suo gol che non è bastato. Firmerà a zero con la Juve, dopo la scadenza del suo contratto col Lille il 30 giugno.