Juventus, aumenta la fiducia per David: la situazione

La situazione legata al futuro dell’attaccante canadese del Lille in scadenza di contratto al 30 giugno 2025.

Jonathan David è uno dei desideri di alcuni club di Serie A non solo.

Il Napoli, come raccontato nelle scorse settimane (LEGGI LA NOTIZIA), aveva incontrato gli agenti del calciatore.

La novità delle ultime ore, però, è l’accelerata della Juventus per il classe 2000. La volontà dei bianconeri è quella di accontentare le richieste del calciatore.

Il Napoli lo sta trattando da tempo ma aumenta la fiducia in casa bianconera per anticipare la concorrenza.

I numeri in stagione di Jonathan David

Jonathan David è stato uno dei protagonisti in questa stagione nel campionato francese e non solo. Il classe 2000 ha realizzato 16 gol e servito 5 assist in Ligue 1 in 32 partite, dimostrando la sua attitudine a segnare ma anche a giocare per la squadra.

3 assist anche in Coppa di Francia, mentre sono addirittura 9 le reti e 4 gli assist in 14 partite di UEFA Champions League per il canadese che ha fatto gol a Juventus, Atletico Madrid e Real Madrid.