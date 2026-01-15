Joao Pedro ha parlato del suo futuro e dell’intenzione di rimanere all’Atletico San Luis nonostante l’interesse mostrato dal Pisa

Joao Pedro rimarrà all’Atletico San Luis. Ci ha pensato lo stesso attaccante a parlare della sua situazione, spiegandola con un messaggio sui suoi canali social: “In questo momento sono felice qui ed è una sensazione bellissima“.

Il Pisa, come vi abbiamo raccontato, stava insistendo per riportarlo in Italia, ma nelle ultime ore Joao Pedro ha deciso di rimanere in Messico.

Dopo aver dato un ultimatum al giocatore, dunque, è arrivata la risposta del diretto interessato: l’ex Cagliari continuerà a giocare con l’Atletico San Luis.

Di seguito le parole di Joao Pedro sulla trattativa con il Pisa e sul suo futuro.

Le parole di Joao Pedro

“Negli ultimi giorni si è parlato molto del mio futuro. Voglio ringraziare di cuore la società Pisa e tutte le persone coinvolte nella trattativa per la professionalità e il rispetto dimostrati“.

“In questo momento però sono felice qui ed é una sensazione bellissima. La mia testa è qui e qui rimarrà“.