Juventus e Bologna stanno lavorando a uno scambio Joao Mario-Holm

Juventus e Bologna stanno discutendo per un’operazione che coinvolge Joao Mario e Holm: le ultime novità

Tra le trattative di questi ultimi giorni di mercato ce n’è una che interessa Juventus e Bologna: il possibile scambio tra Joao Mario e Holm.

I due club stanno lavorando per capire se le valutazioni dei due giocatori si equivalgono (o comunque si avvicinano), in modo da poter portare avanti la trattativa.

Operazione che sarebbe uno scambio di prestiti secchi o con diritto di riscatto.