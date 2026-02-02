Bologna, ecco Joao Mario dalla Juventus: è ufficiale

Joao Mario è un nuovo calciatore del Bologna: l’ex Porto è stato anche convocato per la sfida di campionato contro il Milan

Si è definito lo scambio tra Juventus e Bologna. Joao Mario è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblù.

Arrivato la scorsa estate dal Porto ma che ha trovato poco spazio prima con Igor Tudor e poi con Luciano Spalletti, il classe 2000 vestirà la maglia del Bologna fino al termine della stagione.

Joao Mario si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2026. Emil Holm, invece, farà il percorso inverso e diventerà presto un nuovo calciatore della Juventus.

Vincenzo Italiano ha convocato il portoghese per il posticipo di Serie A che si giocherà contro il Milan martedì 3 febbraio alle 20:45.

Ecco il comunicato della società rossoblù: “Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore João Mário a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026”.