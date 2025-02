Milan, ufficiale Joao Felix: il comunicato

Il Milan annuncia ufficialmente Joao Felix: l’attaccante arriva in prestito dal Chelsea.

Ultimo giorno di mercato movimentato per il Milan: dopo l’arrivo di Santiago Gimenez e Kyle Walker, i rossoneri hanno accolto un altro giocatore.

Joao Felix è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero: l’attaccante portoghese arriva dal Chelsea in prestito oneroso.

Il Milan lo comunica sul proprio sito: “L’AC Milan è lieto di annunciare l’ingaggio di João Félix Sequeira dal Chelsea FC. L’attaccante portoghese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. João Félix indosserà la maglia numero 79.”



Il comunicato continua: “Nato a Viseu, in Portogallo, il 10 novembre 1999, è cresciuto calcisticamente nel suo paese natale, giocando per Padroense e Porto, prima di approdare al Benfica, dove ha debuttato in prima squadra nel 2017 e vinto il campionato portoghese. Nel 2019 si è trasferito all’Atletico Madrid, con cui ha conquistato La Liga, per poi vestire le maglie di Barcellona e Chelsea. Ad oggi, João Félix ha segnato 75 gol in 259 presenze nel corso della sua carriera. Nel giugno 2019 ha esordito con la Nazionale portoghese, con cui ha realizzato nove reti in 45 presenze, vincendo la Nations League 2019″.

Joao Felix è del Milan: il comunicato del Chelsea

Anche il Chelsea comunica ufficialmente la cessione in prestito di Joao Felix: “L’attaccante del Chelsea João Félix trascorrerà il resto della stagione in prestito all’AC Milan, squadra di Serie A”.



“Il nazionale portoghese ha collezionato 20 presenze in tutte le competizioni e segnato sette gol in questa stagione, dopo il suo trasferimento estivo a Stamford Bridge dall’Atletico Madrid”.



I Blues augurano il meglio all’attaccante: “João trascorrerà dunque il resto della stagione 2024/25 a San Siro e non vediamo l’ora di supportarlo durante il suo periodo in prestito. Buona fortuna, João!”.