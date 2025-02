Milan, intesa di massima col Chelsea per Joao Felix

Intesa di massima tra Milan e Chelsea per Joao Felix: la situazione

Milan e Chelsea hanno raggiunto un’intesa di massima per il prestito di Joao Felix.

L’accordo tra club è da definire, in questo momento il giocatore è ancora a Londra e sta aspettando il via libera per partire in direzione Milan.

Il portoghese aveva spinto tanto per andare al Milan e perché il Chelsea trovasse un accordo con i rossoneri.

Prenderà il posto in rosa di Okafor, diretto al Napoli. Si aspettano le firme ma c’è l’intesa tra Milan e Chelsea.