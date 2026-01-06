Dal Barça al Barça: Cancelo riabbraccia Barcellona tra amore e destino

Il ritorno in blaugrana del portoghese è ufficialmente realtà nonostante il forcing dell’Inter, decisiva la sua passione per i catalani

“Siamo fatti per amare“, cantava Nek nel lontano febbraio del 2015. Una hit, quella del cantante di Sassuolo, che trova metaforicamente spazio a un decennio di distanza anche nel calciomercato visto che, il ritorno al Barcellona di João Cancelo abbraccia in maniera decisa i sentimenti blaugrana mai nascosti del portoghese.



Barça, Barça e ancora Barça: tra i catalani e il campione di Barreiro il feeling già scoccato nell’estate 2024 non si è mai spento. Soprattutto nella testa dell’esterno ormai ex Al Hilal che, dopo l’interesse e il deciso affondo dell’Inter con gli arabi di queste ultime ore ha sempre scelto di prendere tempo in attesa di una romantica chiamata dalle parti del Camp Nou.

Il calcio del portoghese, fatto di sgroppate, assist da fantascienza e quell’incisività che compensa qualche sbavatura difensiva, racconta da sempre il bisogno di smisurata e passionale emotività. Dai lampi con Inter (proprio con i nerazzurri, stagione 17-18, si colloca il via alla sua consacrazione) e Juve dopo i brillanti inizi tra Benfica e Valencia alla formazione a tutto tondo con Guardiola, fino all’inatteso prestito al Bayern e la clamorosa decisione di accettare l’Arabia proprio dopo i mesi in Spagna agli ordini di Hansi Flick.

Tatticamente, poi, la decisione di puntare sul classe 1994 è decisamente vincente. Specie dopo la sua evoluzione in questi anni che, adesso, gli consente di giocare indistintamente in entrambe le corsie laterali, a prescindere dal sistema utilizzato in partita. Proprio per questo, il pensiero della squadra mercato interista di mandare in fibrillazione San Siro col suo ritorno dopo l’infortunio di Dumfries era più stuzzicante che mai. Unico ostacolo: la priorità sempre manifestata di Cancelo di tornare a Barcellona.

Inter prima, Barça poi: le ultime ore di Cancelo

Che il feeling tra João Cancelo e l‘Al Hilal di Simone Inzaghi non fosse proprio nel suo prime era già cosa nota. Così, le ultime ore del 2025, regalano una suggestione da asta di riparazione al fantacalcio: Inter al lavoro per il ritorno del terzino (la Juve non è andata oltre una richiesta di info) e progressivamente avanti nella trattativa con gli arabi, forti anche del desiderio del proprio ex allenatore di riabbracciare a una stagione di distanza uno tra Acerbi e De Vrij.

Nelle ultime ore, così, ecco lo scatto decisivo del Barcellona che, rimasto sempre fortemente vigile sulla situazione proprio su assist del ragazzo, si convince di poter chiudere l’affare e in pochissimo tempo lo strappa alla concorrenza.

Barcellona-João Cancelo: dov’eravamo rimasti

La prima esperienza al Barcellona di Cancelo parte subito sotto i migliori auspici: rete della definitiva rimonta nel 3-2 sul Celta Vigo, destro che vale il pareggio nella sfida Champions poi vinta al ritorno col Porto, gol decisivo contro il Napoli e un affetto sempre fortissimo con la tifoseria anche dopo i momenti più complicati.

Adesso, dopo il periodo in chiaroscuro vissuto in Arabia, Cancelo è pronto a riprendersi Barcellona. Con la speranza di rinascere proprio nei mesi che portano al mondiale. Proprio allo scoccare del decennale relativo all’Europeo vinto dai portoghesi in Francia. João quel giorno non c’era, ma in cuor suo certamente spera in un segno ulteriore dal destino, spesso generoso con chi è fatto per amare.