Joan Gonzalez si ritira dal calcio giocato: l’annuncio
L’annuncio di Joan Gonzalez sui social.
Joan Gonzalez annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Il classe 2002 ha comunicato la scelta, dettata da una patologia cardiaca, sui social.
“Oggi è uno dei giorni più difficili, ma anche uno dei più significativi della mia vita, sia a livello personale che professionale. Dopo mesi di riflessione e momenti di incertezza, è giunto il momento di comunicare che metto fine al mio percorso come calciatore“, ha esordito sul suo profilo Instagram.
E poi il ringraziamento al club: “Tutto ciò che un giorno vedevo come abituale, oggi so che era speciale. E per questo voglio ringraziare. Grazie al Lecce e al suo presidente per avermi aperto le porte di un club meraviglioso“.
“Grazie agli allenatori che hanno creduto in me, per le loro richieste, le loro parole e tutto quello che mi hanno insegnato, dentro e fuori dal campo. Ai compagni, allo staff tecnico, ai lavoratori del club e ai tifosi: ho sentito il vostro sostegno a ogni passo. Non siete solo spettatori, siete parte di questa storia che ho vissuto. Grazie per farmi sentire parte di una vera famiglia“, ha continuato.
Il ringraziamento del Lecce a Gonzalez
Il Lecce ha ringraziato così il classe 2002 attraverso un post sui social: “Grazie Joan. Grazie per aver sempre onorato la nostra maglia, grazie per il tuo straordinario percorso con Primavera e Prima Squadra. Abbiamo vinto tanto insieme, ci siamo divertiti, abbiamo condiviso tutto, anche quest’ultimo periodo difficile“.
Infine: “Sei stato capace di trasformare un sogno infranto in una nuova opportunità di crescita, impegnandoti brillantemente nei tuoi studi, grazie alla tua intelligenza, sensibilità e cultura. Perdiamo un grande calciatore, ma continueremo a voler bene ad un uomo vero che ama il Lecce ed il Salento. Buona vita Joan“.