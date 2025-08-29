Milan, Jimenez sempre più vicino all’intesa con il Bournemouth: le ultime

Alex Jimenez sempre più vicino all’addio al Milan in direzione Bournemouth

Il Bournemouth è sempre più vicino a pescare di nuovo dall’Italia. Questa volta, più precisamente dal Milan. Come già raccontato, infatti, il direttore sportivo delle Cherries, nonché l’ex Roma Tiago Pinto, ha individuato Alex Jimenez come rinforzo.

Non convocato da Massimiliano Allegri per la sfida di venerdì 29 agosto contro il Lecce, il classe 2005 è sul mercato ed è alla ricerca della migliore sistemazione.

Su di lui l’interesse di Como, Roma e proprio del Bournemouth, più avanti della concorrenza. È trattativa a oltranza tra Jimenez e le Cherries, con le parti sempre più vicine a trovare l’intesa sulle cifre finali.

Come già raccontato, l’operazione è con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.