Milan, scattato l’obbligo di riscatto per Alex Jimenez al Bournemouth: le cifre
È scattato l’obbligo di riscatto da parte del Bournemouth per Alex Jimenez, ormai ex giocatore del Milan: quanto incassano i rossoneri
Alex Jimenez sarà riscattato dal Bournemouth.
Sono infatti state rispettate sabato 7 febbraio – con la titolarità contro l’Aston Villa – tutte le condizioni dettate tra il Milan e il club di Premier League per l’obbligo di riscatto del terzino.
Ai rossoneri 19 milioni di euro più 5 di bonus.
Milan, Jimenez riscattato dal Bournemouth
L’esterno spagnolo aveva lasciato il Milan negli ultimi giorni del calciomercato estivo, per partire destinazione Bournemouth. L’operazione chiusa con le Cherries era stata quella di un prestito con diritto di riscatto in favore degli inglesi.
Condizioni che sono dunque state rispettate per il classe 2005, che in Premier League ha collezionato 21 presenze per un totale di 1505 minuti in campo. Da segnalare anche un gol.