Milan, Jimenez verso il Bournemouth
Alex Jimenez ha dato l’ok al trasferimento in Inghilterra, sponda Bournemouth
Continua la trattativa tra il Milan e il Bournemouth per Alex Jimenez.
Nella giornata di domani, 29 agosto, sono previsti nuovi contatti tra i due club per cercare di chiudere.
Si lavora su un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo una volta ragiunto un numero importante di presenze.
Continuano dunque i contatti tra i due club che devono sistemare le cifre definitive.