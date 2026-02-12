Il Bournemouth riscatta Alex Jiménez dal Milan: ufficiale la firma fino al 2031 per il laterale difensivo spagnolo

Il futuro di Alex Jiménez sarà ancora a lungo al Vitality Stadium. Il Bournemouth ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del terzino spagnolo, scattato automaticamente dopo il raggiungimento della soglia di presenze prevista nell’accordo iniziale.

Arrivato in estate in prestito dal Milan, il classe 2005 ha superato il numero minimo di apparizioni richieste, attivando così la clausola che ha reso permanente il suo passaggio ai Cherries. Per lui contratto fino al 2031.

Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e poi passato al Milan, Jiménez si è imposto rapidamente in Premier League, diventando una presenza costante nello scacchiere tecnico del Bournemouth. In pochi mesi ha conquistato spazio e fiducia, collezionando 22 presenze complessive e trovando anche il suo primo gol nel massimo campionato inglese contro il Liverpool.

Soddisfazione nelle parole del presidente delle operazioni calcistiche del Bournemouth, Tiago Pinto: “Alex è un giovane talento che ha già dimostrato energia e dedizione nei suoi primi mesi con il club. Ha un percorso di formazione di altissimo livello, avendo iniziato sia al Real Madrid sia al Milan. Siamo felici di averlo stabilmente nel nostro progetto, iniziato la scorsa estate e ora consolidato dopo l’attivazione dell’obbligo”.