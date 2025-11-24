Torino-Como, fallo di mano di Jesús Rodríguez: rigore confermato dopo OFR
Il Torino pareggia su rigore con Vlašić: punito il tocco di mano di Jesús Rodríguez
Il primo tempo di Torino-Como è terminato con il risultato di 1-1. Dopo il gol iniziale di Addai, la formazione di Marco Baroni è riuscita a trovare il pareggio su calcio di rigore.
L’arbitro Bonacina ha indicato il dischetto a seguito di un tocco con la mano sinistra di Jesús Rodríguez. Decisione confermata dopo un check al monitor.
“A seguito di revisione, il numero 17 del Como tocca il pallone con la mano in area di rigore. Prima del tocco di mano, non tocca il pallone con i piedi. Decisione finale: calcio di rigore” ha dichiarato il direttore di gara dopo aver rivisto l’azione al VAR.
Rigore confermato e poi trasformato da Nikola Vlašić, che ha realizzato così il gol dell’1-1 a fine primo tempo.