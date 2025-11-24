Questo sito contribuisce all'audience di

Torino-Como, fallo di mano di Jesús Rodríguez: rigore confermato dopo OFR

Redazione 24 Novembre 2025

Il Torino pareggia su rigore con Vlašić: punito il tocco di mano di Jesús Rodríguez

Il primo tempo di Torino-Como è terminato con il risultato di 1-1. Dopo il gol iniziale di Addai, la formazione di Marco Baroni è riuscita a trovare il pareggio su calcio di rigore.

L’arbitro Bonacina ha indicato il dischetto a seguito di un tocco con la mano sinistra di Jesús Rodríguez. Decisione confermata dopo un check al monitor.

A seguito di revisione, il numero 17 del Como tocca il pallone con la mano in area di rigore. Prima del tocco di mano, non tocca il pallone con i piedi. Decisione finale: calcio di rigore” ha dichiarato il direttore di gara dopo aver rivisto l’azione al VAR.

Rigore confermato e poi trasformato da Nikola Vlašić, che ha realizzato così il gol dell’1-1 a fine primo tempo.