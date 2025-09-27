Como-Cremonese, espulso Jesús Rodríguez per condotta violenta: cosa è successo

Espulsione per il numero 17 del Como, autore dell’assist per il gol di Nico Paz: la ricostruzione.

A una decina di minuti dal termine della gara tra Como e Cremonese, valida per la quinta giornata di Serie A, c’è stato un episodio a palla lontana che ha visto protagonisti Jesus Rodriguez e Filippo Terracciano.

Dopo diversi spintoni, l’attaccante del Como ha colpito il difensore grigiorosso. Episodio che non è sfuggito al VAR.

Il direttore di gara Di Bello, dopo essere stato chiamato per una On Field Review, ha preso la decisione di espellere lo spagnolo.

Questa la spiegazione dell’arbitro: “A seguito di revisione, il numero 17 del Como colpisce il numero 24 con un calcio a palla lontana. Decisione finale: rosso per condotta violenta”.