Jérôme Boateng si ritira dal calcio giocato: “È il momento”

Jérôme Boateng lascia il calcio giocato: l’annuncio apparso sul suo profilo Instagram

Poco più di due settimane fa compiva 37 anni. Oggi, venerdì 19 settembre, Jérôme Boateng ha annunciato il ritiro dal calcio giocato.

Il difensore tedesco, diventato Campione del Mondo con la sua Germania al Mondiale 2014 in Brasile, ha comunicato la sua decisione con un profilo Instagram. “Famiglia. Amici. Fans. È il momento“. “Devo dirvi qualcosa…“, ha si vede scritto nelle sue storie.

Oltre ad aver giocato 1 anno con il Man City e ben 10 anni con il Bayern Monaco, Boateng ha vestito anche le maglie di Lione e LASK Linz.

Il calciatore tedesco classe 1988 ha giocato anche in Italia, con la Salernitana nel 2024.