È morto Jean-Louis Gasset, ex allenatore di Marsiglia e Montpellier

È morto l’ex allenatore di Marsiglia e Montpellier Jean-Louis Gasset all’età di 72 anni.

All’età di 72 anni è morto Jean-Louis Gasset, l’ex allenatore di Marsiglia e Montpellier. Era stato anche alla guida della Costa D’Avorio dal 2022 al 2024.

Una vita dedicata al calcio non solo come allenatore ma anche come vice di alcune grandi squadre come PSG ed Espanyol.

Il Montpellier, ultima squadra allenata da Gasset, ha espresso la vicinanza ai suoi cari attraverso i profili social: “Oggi, il club ha perso una delle sue figure più iconiche. La nostra tristezza è immensa nel ricordare il suo sorriso, la sua voce inimitabile e il suo umorismo tagliente“.

“Il presidente Laurent Nicollin e l’intero club desiderano porgere le loro più sincere condoglianze alla famiglia di Jean-Louis Gasset, in particolare al figlio Robin, attuale assistente di Zoumana Camara responsabile della prima squadra del club, alla figlia Coralie, alla madre Eliane e a tutta la famiglia Gasset“, ha poi concluso.