Dal trionfo in Youth League del 2023 alle caratteristiche da MMA: chi è Addai, nuovo arrivo del Como di Fabregas

Dopo Martin Baturina e Jesus Rodriguez, il Como sembra non voler porre fine alla raccolta di giovani talenti in giro per l’Europa. È stato infatti trovato l’accordo con l’AZ Alkmaar per il giovane esterno classe 2005 Jayden Addai per 14 milioni di euro.

Club che sta inoltre cercando di convincere Malick Thiaw a sposare l’ambizioso progetto della famiglia Suwarso.

Oltre ad aspettare notizie dall’asse Istanbul-Milano per Alvaro Morata, attaccante della Spagna ex Real Madrid,Milan e Juventus (tra le altre).

Ma chi è Addai? Nazionale olandese U19 di origine ghanese, è stato un grande protagonista in uno dei settori giovanili più importanti d’Olanda. E ora è pronto a sbarcare in Serie A.

Como, Addai sulla scia di Koopmeiners e Reijnders

Alkmaar e il nostro calcio negli ultimi anni hanno un legame alquanto speciale, basti pensare che proprio da lì sono arrivati due dei centrocampisti che meglio hanno fatto nelle ultime stagioni in Italia: Teun Koopmeiners e Tijjani Reijnders. Jayden però nella vita fa l’esterno destro, ma spera che il percorso di crescita sia lo stesso.

L’AZ negli ultimi anni sta dominando la scena giovanile in Olanda tanto quanto in Europa, grazie al successo in Youth League nella stagione 22\23 e alla semifinale persa pochi mesi fa contro il Barcellona. E in quella finale del 2023 vinta 5-0 contro l’Hajduk si mise in mostra proprio il ragazzo il classe 2005 con un gol su rigore, ciliegina sulla torta di un torneo vissuto da grande protagonista con 4 gol e 3 assist in 8 partite. Grande protagonista lo è sempre stato per tutta la trafila nelle giovanili, con 56 gol e 16 assist tra U17, U19 e seconda squadra a partire dalla stagione 20\21. Il 26 novembre 2023 arriva l’esordio in prima squadra a 18 anni, prima in Eredivisie. Poi, in Europa e Conference League.

Velocità, dribbling e… MMA

La concorrenza per lui sarà piuttosto agguerrita dato che nel suo ruolo è già presente Assane Diao, e proprio con lo spagnolo ha molte somiglianze: 177 centimetri e molto rapido. Mancino di piede e dotato di un buon dribbling. Le sue capacità di tiro lo portano a preferire la fascia destra per esprimersi a piede invertito e poter rientrare all’interno del campo, per calciare verso la porta o cercare l’assist per i compagni. Velocità, ottima forza fisica, tenacia e nessuna paura di prendersi responsabilità, tutte caratteristiche che Jayden ha fatto sue anche grazie all’unica grande passione fuori dal campo: l’MMA. Un tipo tosto e determinato, in campo come nella vita.

Reduce da una stagione divisa tra prima e seconda squadra, ha subito un infortunio abbastanza lungo che lo ha tenuto fuori dal campo da inizio febbraio ad aprile. Ciò non gli ha comunque impedito di segnare 8 gol e fornire 3 assist prima di un nuovo infortunio a maggio. Ora il grande salto per crescere, per continuare la striscia di grandi giocatori che dall’AFAS Stadion arrivano in Serie A e per mostrare anche nei campi da calcio il suo spirito guerriero.

A cura di Cristian Viscione