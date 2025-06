Milan-Javi Guerra, serve un rilancio: il Valencia resiste

Servirà un rilancio per strappare Javi Guerra al Valencia: il Milan deve alzare la propria offerta.

Il Milan continua a spingere per Javi Guerra, centrocampista classe 2003 del Valencia. Dopo i primi sondaggi esplorativi e il gradimento tecnico già emerso nei giorni scorsi, il club rossonero ha presentato un’offerta ufficiale: 16 milioni di euro più 4 di bonus, per un’operazione che potrebbe raggiungere i 20 milioni complessivi.

La proposta è sul tavolo, ma non ha ancora convinto del tutto il Valencia, che valuta il giocatore a una cifra leggermente superiore. Basti pensare che solo un anno fa, i dirigenti spagnoli avevano avviato un confronto con l’Atlético Madrid sulla base di 25 milioni.

Per questo sarà necessario un rilancio da parte del Milan per arrivare alla fumata bianca. Serve uno sforzo economico in più per sbloccare l’operazione e accontentare il club spagnolo, che considera Guerra una risorsa importante.

Nella stagione appena conclusa, Javi Guerra è stato una colonna del Valencia, chiudendo l’annata con 38 presenze, 3 gol e 3 assist, contribuendo a una salvezza tranquilla per il club del Mestalla. La sua capacità di unire intensità, qualità e duttilità lo ha reso uno dei profili più interessanti della Liga tra i centrocampisti nati dopo il 2000.