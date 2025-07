Milan, stretta finale per Jashari

I rossoneri voglio chiudere per il centrocampista del Brugea: rimodulata l’ultima offerta

Contatti continui tra Milan e Bruges: i due club stanno cercando l’intesa definitiva per Jashari.

Dopo aver rimodulato ultima offerta i rossoneri contano di chiudere la trattativa nei prossimi 2-3 giorni.

Il giocatore continua a spingere per il trasferimento e non è stato convocato per il ritiro della squadra belga.

I contatti proseguono continuamente e i rossoneri contano di chiudere l’operazione.