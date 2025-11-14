Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Jashari: “Mi mancava giocare. Spero di tornare presto in campo”

Redazione 14 Novembre 2025
Milan, Jashari (IMAGO)
Milan, Jashari (IMAGO)

Le parole del centrocampista del Milan Ardon Jashari dopo l’amichevole contro la Virtus Entella giocata a Solbiate

Dopo una trattativa lunga settimane per passare dal Bruges al Milan, Ardon Jashari è stato fermato da un brutto infortunio a fine agosto.

Oggi, passati quasi tre mesi dalla rottura del perone, il giocatore è tornato in campo da titolare nell’amichevole contro la Virtus Entella.

Un ottimo segnale per lo svizzero e per il Milan, che sta iniziando a preparare il derby di campionato contro l’Inter. Match importantissimo per entrambe le formazioni, con i rossoneri che puntano a tornare in vetta e i nerazzurri che vogliono difenderla.

Intanto, Jashari ha parlato delle sue condizioni e dell’importanza del rientro in campo: di seguito le sue dichiarazioni.

Milan, le parole di Jashari

Il centrocampista ha esordito: È stato un percorso lungo per arrivare fino qui dopo il periodo intenso di calciomercato e il brutto infortunio. È bello tornare in campo da titolare in un’amichevole dopo 3 mesi di stop. È sempre un po’ difficile tornare a giocare quando stai fuori a lungo e farlo su campi così lo è ancora di più. Mi mancava giocare. La cosa importante era ritrovare le giuste sensazioni e fare cose buone”.

Ha poi proseguito così: Questo match era fondamentale per me, l’ho apprezzato molto: Allegri e miei compagni mi hanno aiutato durante questo periodo, ho ricevuto tanti messaggi. Anche quando mi allenavo a parte ho sentito tanto calore da parte della squadra. Spero di tornare presto in campo con loro per dare il massimo e offrire e migliori prestazioni possibili. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vedremo cosa riusciremo a raggiungere insieme”.

Massimiliano Allegri

I prossimi impegni del Milan

Dopo l’amichevole di oggi, 14 novembre, la squadra di Allegri tornerà a lavorare in vista del derby contro l’Inter in programma domenica 23 novembre.

A Milanello, nel frattempo, è rimasto con la squadra anche Christian Pulisic, tornato in campo contro il Parma nella scorsa giornata.