Milan, Jashari: “Mi mancava giocare. Spero di tornare presto in campo”

Le parole del centrocampista del Milan Ardon Jashari dopo l’amichevole contro la Virtus Entella giocata a Solbiate

Dopo una trattativa lunga settimane per passare dal Bruges al Milan, Ardon Jashari è stato fermato da un brutto infortunio a fine agosto.

Oggi, passati quasi tre mesi dalla rottura del perone, il giocatore è tornato in campo da titolare nell’amichevole contro la Virtus Entella.

Un ottimo segnale per lo svizzero e per il Milan, che sta iniziando a preparare il derby di campionato contro l’Inter. Match importantissimo per entrambe le formazioni, con i rossoneri che puntano a tornare in vetta e i nerazzurri che vogliono difenderla.

Intanto, Jashari ha parlato delle sue condizioni e dell’importanza del rientro in campo: di seguito le sue dichiarazioni.

Milan, le parole di Jashari

Il centrocampista ha esordito: “È stato un percorso lungo per arrivare fino qui dopo il periodo intenso di calciomercato e il brutto infortunio. È bello tornare in campo da titolare in un’amichevole dopo 3 mesi di stop. È sempre un po’ difficile tornare a giocare quando stai fuori a lungo e farlo su campi così lo è ancora di più. Mi mancava giocare. La cosa importante era ritrovare le giuste sensazioni e fare cose buone”.

Ha poi proseguito così: “Questo match era fondamentale per me, l’ho apprezzato molto: Allegri e miei compagni mi hanno aiutato durante questo periodo, ho ricevuto tanti messaggi. Anche quando mi allenavo a parte ho sentito tanto calore da parte della squadra. Spero di tornare presto in campo con loro per dare il massimo e offrire e migliori prestazioni possibili. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vedremo cosa riusciremo a raggiungere insieme”.

I prossimi impegni del Milan

Dopo l’amichevole di oggi, 14 novembre, la squadra di Allegri tornerà a lavorare in vista del derby contro l’Inter in programma domenica 23 novembre.

A Milanello, nel frattempo, è rimasto con la squadra anche Christian Pulisic, tornato in campo contro il Parma nella scorsa giornata.