Milan, si teme un lungo stop per Jashari

Le ultime sull’infortunio di Jashari: si teme un lungo stop per il nuovo acquisto dei rossoneri.

In casa Milan, come raccontato da Sky Sport, si teme un lungo stop per Jashari.

Massimiliano Allegri aveva anticipato in conferenza stampa che lo svizzero non ci sarà a Lecce per un problema rimediato in allenamento in un contrasto con Gimenez.

Secondo quanto filtra da Milanello, però, l’infortunio al perone sembrerebbe serio.

Si aspettano i comunicati e i referti medici, ma la sensazione è questa. Se la notizia fosse confermata il Milan potrebbe essere costretto a dover tornare sul mercato.