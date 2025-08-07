Jashari: “Voglio riportare il Milan dove merita”

Le parole del nuovo centrocampista del Milan

Ardon Jashari si presenta al Milan e i suoi tifosi. “È bellissimo essere qui, dopo le ultime settimane – dice – Sono entusiasta di far parte di questo club storico, voglio riportarlo dove merita, a vincere titoli. Darò tutto” dice il classe 2002 ai microfoni ufficiali del club.

“Quando ho deciso che volevo andare al Milan – dice Jashari – non c’è stata via di ritorno. Un sogno, me l’hanno ricordato tanti componenti della mia famiglia e tanti amici. Ora è realtà”.

Il centrocampista ha proseguito. “Penso di poter dare un grande impatto in termini fisici. Aiuterò la squadra sia offensivamente che difensivamente, cercherò di fare l’ultimo passaggio e aiutare i miei compagni a segnare. Un mio idolo rossonero? Facile, Roberto Baggio e Andrea Pirlo. Mi piaceva molto come giocavano, era tecnici e forti, creativi nell’ultimo passaggio. È quello che cerco di fare”.

Il giocatore conclude parlando di Modric. “Inizia il mio percorso, al fianco di un giocatore così incredibile, che ha vinto così tanto. Mi può solo aiutare, voglio imparare tutto da lui e ascoltare tutti i suoi insegnamenti, dentro e fuori dal campo. Il numero di maglia? Ho iniziato con questo in Svizzera, l’ho scelto perché ho sempre amato Messi, che ha iniziato con questo numero. Mi ha aiutato molto, sia in Svizzera che in Belgio, spero di farne un numero storico”. La chiusura con un messaggio ai tifosi del Milan: “Ciao tifosi rossoneri, andiamo a vincere”.