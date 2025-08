Solo Milan per Jashari: nel weekend confronto con il Club Brugge

C’è solo Milan per Ardon Jashari. Il giocatore incontrerà il presidente del Club Brugge nel weekend

Non si sblocca ancora la trattativa tra Milan e Club Brugge per Ardon Jashari. Il centrocampista classe 2002 incontrerà Bart Verhaeghe, presidente nel Club Brugge, nel weekend. In quell’occasione ribadirà la sua volontà di cambiare squadra, e di mantenere l’accordo preso con il Milan.

I nerazzurri gli avevano promesso che se fosse arrivata un’offerta da 32,5 milioni di euro, lo avrebbero lasciato andare. Così non è successo, in quanto dall’Inghilterra è arrivata una proposta da 40 milioni di euro. I rossoneri, invece, non alzeranno l’offerta da 33,5 milioni.

Su Jashari ci sono anche il Bayer Leverkusen e il Neom, società araba che ha presentato un’offerta da 45 milioni di euro.

Il classe 2002 è stato inserito nella lista Champions dal Club Brugge in occasione del preliminare contro il Salisburgo, ma non intende mettersi a disposizione per la sfida in programma per mercoledì 6 agosto.