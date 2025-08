Milan, si sta sbloccando la trattativa per Jashari: contatti positivi con il Bruges

Si sta sbloccando la situazione Jashari per il Milan: si procede per arrivare la fine della telenovela dell’estate rossonera

Ardon Jashari si avvicina a vestire la maglia del Milan. Contatti positivi con il Bruges per arrivare a un’intesa tra le parti. Non c’è ancora l’accordo totale tra i club, ma l’operazione si sta sbloccando. Si procede dunque positivamente per arrivare alla conclusione della “telenovela” estiva del mercato rossonero.

Un inseguimento durato più di un mese, che ora si avvicina alle battute finali. Jashari potrebbe essere il terzo rinforzo per il centrocampo di Allegri, dopo gli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci.