Club Brugge, l’allenatore Hayen: “Jashari? Dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì”

Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, parla della situazione di Jashari

Il Milan sta corteggiando Ardon Jashari da diverse settimane, ma non è mai arrivato il via libera definitivo dal Club Brugge per il trasferimento in rossonero del centrocampista.

Jashari non ha preso parte nemmeno alla prima partita ufficiale della stagione 2025/26, la Supercoppa belga vinta per 1-2 contro l’Union Saint-Gilloise.

La decisione di non convocare il calciatore classe 2002 è stata presa dall’allenatore Nicky Hayen, intervenuto ai microfoni dei colleghi di DAZN prima della partita contro l’USG.

Alla domanda in chiave mercato su Jashari, l’allenatore del Club Brugge ha risposto: “La situazione è molto chiara, dovrebbe tornare ad allenarsi lunedì. Nel calcio, però, le cose possono essere molto difficili e questa è una situazione davvero complessa. Ho piena fiducia nel club che gestirà la situazione correttamente. In ogni caso vedremo come andrà a finire“.