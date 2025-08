Il Club Brugge presenta la lista Champions: c’è Jashari

Il club belga ha stilato la lista per la prossima edizione della UEFA Champions League, dal momento che il Brugge dovrà disputare i preliminari.

Dopo due mancate convocazioni di fila il Club Brugge ha stilato la lista per la prossima UEFA Champions League. Compare il nome di Jashari per la prima volta.

La stagione del club belga, infatti, è già iniziata. Dopo la vittoria per 2-1 contro l’Union SG in Supercoppa, il club nerazzurro ha inaugurato al meglio il proprio campionato vincendo per 2-1 contro il Genk.

Entrambe le volte, però, nella lista dei giocatori a disposizione ne mancava uno.

Era proprio Jashari, giocatore sul quale è noto l’interesse del Milan e per il quale il club rossonero sta insistendo da diverso tempo, come raccontato.