Stilata la lista dei convocati del Brugge per la seconda giornata del campionato belga: assente il centrocampista, c’è invece per la prima volta Aleksandar Stanković.

Il Brugge si prepara a scendere in campo per la seconda giornata della Jupiler League, campionato belga.

Ancora una volta, però, la squadra di Hayen lo farà senza Ardon Jashari.

Il centrocampista svizzero è stato infatti lasciato fuori ancora una volta dalla lista dei convocati per la partita. Come raccontiamo da diverse settimane, infatti, il Milan è forte sul talento del Brugge ed era arrivato negli scorsi giorni alla stretta finale.

In parallelo, compare per la prima volta tra i nomi anche quello di Alexandar Stankovic. Il classe 2005 è arrivato dall’Inter a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 10 milioni, dopo l’ultima stagione in prestito al Lucerna.