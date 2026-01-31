Torino, si blocca la trattativa per Jappert: manca il via libera del Barracas Central
Brutte notizie per il Torino: si blocca la trattativa per Jappert. Manca ancora il via libera del Barracas Central, club dove il giocatore è in prestito
Brutte notizie per il Torino: si blocca la trattativa per Kevin Jappert, difensore di proprietà dell’Atletico Rafaela ma in prestito al Barracas Central. Il club biancorosso non ha dato infatti il via libera al trasferimento.
L’argentino ha collezionato 29 presenze con il Barracas Central sin dal suo arrivo nel gennaio 2025, segnando tre gol. A queste si aggiungono le 39 partite con l’Atletico Rafaela, in cui ha segnato per quattro volte totali.