Jannik Sinner vince le ATP Finals: battuto Alcaraz in 2 set
Jannik Sinner trionfa a Torino. Il tennista azzurro ha battuto Carlos Alcaraz in finale
Il re del tennis italiano conferma, ancora una volta, tutto il suo talento.
Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals 2025. All’Inalpi Arena di Torino, il tennista altoatesino ha battuto Carlos Alcaraz in 2 set, con il risultato di 6-7, 5-7.
Sinner bissa il successo della scorsa edizione delle ATP Finals, quando a Torino aveva battuto Taylor Fritz.
Nonostante la sconfitta, Alcaraz chiude la stagione al primo posto nella classifica ATP proprio davanti a Sinner. Nell’altalena di vittorie – una volta lo spagnolo, l’altra l’italiano – l’era Sincaraz si conferma lo scenario del presente e del futuro del tennis mondiale.