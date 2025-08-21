Jakub Jankto annuncia il ritiro dal calcio giocato attraverso un messaggio sui social

Jakub Jankto, centrocampista ceco che in Italia ha vestito le maglie di Udinese, Sampdoria e Cagliari, ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio professionistico. Lo ha fatto attraverso un messaggio sui social, spiegando i motivi della sua scelta e ripercorrendo le difficoltà vissute negli ultimi mesi.

Il centrocampista ha rivelato di essere stato costretto a fermarsi a causa di un grave infortunio: “Ho ricevuto molti messaggi per sapere se continuo la mia carriera nel calcio. Purtroppo no. La ragione è semplice: ho subito un grave infortunio alla caviglia di terzo grado. Ho provato a superare il dolore per tutto l’anno, ma purtroppo non sono riuscito a continuare e sentivo soltanto dolori forti. Non sono stato in grado di andare avanti e per questo ho deciso di lasciare il calcio professionistico”.

Oltre alle difficoltà fisiche, Jankto ha sottolineato come la scelta sia stata dettata anche da motivi personali: “In ogni caso, la ragione principale è stata mio figlio, che non ho visto per molti mesi e con cui ho voluto stare vicino a Praga. Ho voluto cambiare la mia vita perché abbiamo una sola famiglia. Per questo ho deciso di restare a Praga e di dedicare tutte le mie esperienze ai bambini, incluso mio figlio. Grazie mille a tutti!”

Classe 1996, Jankto lascia il calcio giocato a soli 29 anni, dopo una carriera che lo ha visto protagonista sia in Serie A, con oltre 150 presenze tra Udinese, Sampdoria e Cagliari, sia in Liga con il Getafe e con la maglia della Nazionale ceca.