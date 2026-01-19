Inter, offerta per Jakirovic: fiducia per il sì della Dinamo Zagabria

L’Inter si avvicina a Jakirovic, difensore classe 2008 della Dinamo Zagabria. Come avevamo raccontato, i nerazzurri avevano messo gli occhi sul talento croato e nella giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, è stata formulata anche la prima offerta ufficiale alla Dinamo.

La volontà di prenderlo, quindi, è confermata. Si attende la risposta positiva del club croato, e in questo senso l’Inter è fiduciosa di definire a breve l’arrivo del difensore.

Jakirovic potrebbe essere un’occasione per il futuro della rosa nerazzurra che guarda ancora in Croazia dopo aver già acquistato Sucic nello scorso mercato.

Non solo, perché l’Inter aveva già raggiunto un accordo anche con l’Hajduk Spalato per un altro difensore croato, Branimir Mlacic. A mancare, però, è stato l’ok del calciatore.