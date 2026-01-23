Inter, Jakirovic è arrivato al CONI per le visite mediche | FOTO e VIDEO
L’Inter si prepara ad accogliere il giovane difensore Jakirovic in arrivo dalla Dinamo Zagabria: le immagini delle visite mediche
Giornata di arrivi anche in casa Inter, che nella mattina di venerdì 23 gennaio ha accolto il nuovo difensore Leon Jakirovic.
Il giovane difensore classe 2008 è in arrivo dalla Dinamo Zagabria ed è al CONI per svolgere le visite mediche di rito.
Affare da 2 milioni e 500 mila euro più altrettanti milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita in favore del club croato.
Dopo le visite è attesa la firma sul contratto che lo legherà alla società nerazzurra.