Le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina, gara valida per l’andata dei play-off di Conference League

Il cammino della Fiorentina in Conference League riparte dalla Polonia: alle ore 21:00 di giovedì 19 febbraio, i Viola affronteranno lo Jagiellonia ai play-off.

Nelle 6 partite della League Phase, la formazione di Vanoli ha ottenuto 9 punti, sufficienti per arrivare al 15esimo posto e qualificarsi ai play-off.

Due posizioni più in basso troviamo proprio lo Jagiellonia, sempre con 9 punti in classifica.

In attesa del fischio di inizio dell’austriaco Sebastian Gishamer, leggiamo le formazioni ufficiali delle due squadre.

Jagiellonia-Fiorentina, le formazioni ufficiali

JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, Vital, Wdowik; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz. Allenatore: Adrian Siemieniec

A disposizione: Damasiewicz, Drachal, Kobayashi, Kozlowski, Krasiewicz, Rallis, Sylla.

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli

A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Balbo, Kouadio, Pongracic, Parisi, Sadotti, Fagioli, Bonanno, Deli, Braschi, Bertolini.

Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in diretta TV e streaming

La sfida tra Jagiellonia e Fiorentina, in programma alle 21:00 alla Chorten Arena di Bialystok (Polonia), sarà visibile esclusivamente su Sky Sport.

Per quanto riguarda lo streaming sarà invece possibile seguire il match sia su Sky GO sia su NOW.