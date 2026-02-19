Le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina
Le formazioni ufficiali di Jagiellonia-Fiorentina, gara valida per l’andata dei play-off di Conference League
Il cammino della Fiorentina in Conference League riparte dalla Polonia: alle ore 21:00 di giovedì 19 febbraio, i Viola affronteranno lo Jagiellonia ai play-off.
Nelle 6 partite della League Phase, la formazione di Vanoli ha ottenuto 9 punti, sufficienti per arrivare al 15esimo posto e qualificarsi ai play-off.
Due posizioni più in basso troviamo proprio lo Jagiellonia, sempre con 9 punti in classifica.
In attesa del fischio di inizio dell’austriaco Sebastian Gishamer, leggiamo le formazioni ufficiali delle due squadre.
Jagiellonia-Fiorentina, le formazioni ufficiali
JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, Vital, Wdowik; Pozo, Flach, Mazurek, Jozwiak; Bazdar, Imaz. Allenatore: Adrian Siemieniec
A disposizione: Damasiewicz, Drachal, Kobayashi, Kozlowski, Krasiewicz, Rallis, Sylla.
FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini. Allenatore: Paolo Vanoli
A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Balbo, Kouadio, Pongracic, Parisi, Sadotti, Fagioli, Bonanno, Deli, Braschi, Bertolini.
Dove vedere Jagiellonia-Fiorentina in diretta TV e streaming
La sfida tra Jagiellonia e Fiorentina, in programma alle 21:00 alla Chorten Arena di Bialystok (Polonia), sarà visibile esclusivamente su Sky Sport.
Per quanto riguarda lo streaming sarà invece possibile seguire il match sia su Sky GO sia su NOW.