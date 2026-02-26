Mazurek trascina il Jagiellonia contro la Fiorentina. Tre gol e record: primo 2007 a segnare una tripletta in un match delle competizioni Uefa

Allo stadio “Franchi” brilla la stella di Bartosz Mazurek. Il trequartista del Jagiellonia ha segnato una tripletta contro la Fiorentina, permettendo ai suoi di giocarsi ai tempi supplementari la qualificazione agli ottavi di finale della Conference League.

Il talento polacco è stato il protagonista del match e ha stabilito un nuovo record. Secondo i dati Opta, Mazurek è diventato il primo giocatore classe 2007 a segnare almeno 3 reti in una partita valevole per le competizioni europee Uefa.

Prima della superba prestazione al “Franchi”, Mazurek aveva segnato appena un gol in 22 partite con il Jagiellonia. Lo scorso 31 gennaio, il 19enne è andato a segno nella sfida di campionato contro il Widzew Lodz, vinta 1-3.

Il trequartista è un prodotto del mondo Jagiellonia. Mazurek, infatti, è cresciuto nel Jagiellonia Białystok Youth (le giovanili del club), proseguendo la trafila nell’Under 19 e nel campionato Primavera. Il 9 marzo 2025 ha esordito con la maglia della prima squadra contro il Widzew Lodz, proprio la formazione alla quale – quasi un anno dopo – ha segnato la prima rete con la maglia del Jagellonia.