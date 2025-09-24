Esperienza negli Emirati per Da Riva: fatta per il trasferimento all’Al-Ittifaq, oggi le visite

Jacopo Da Riva, Atalanta (Imago)

Nuova squadra per Jacopo Da Riva: l’ex Atalanta U23 si trasferisce all’Al-Ittifaq, negli Emirati Arabi Uniti

Un italiano negli Emirati. Jacopo Da Riva si trasferisce a Dubai, dove inizierà a giocare con l’Al-Ittifaq: ormai tutto fatto per il trasferimento del centrocampista, che oggi – 24 settembre – si sottoporrà alle visite mediche e firmerà poi un contratto di due anni.

Il classe 2000, che lo scorso anno aveva giocato in prestito al Foggia e che a luglio è rimasto senza contratto dopo la scadenza di quello che lo legava all’Atalanta, ha così la possibilità di rilanciarsi in un campionato estero.