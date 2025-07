Como, tutto su Jacobo Ramón: dialoghi con il Real Madrid. Il City apre per Perrone

Il Como vira su Jacobo Ramón del Real Madrid

Dopo aver incassato il no di Malick Thiaw del Milan, il Como continua a cercare un difensore centrale da regalare a Cesc Fabregas per la prossima stagione.

Un altro nome che piace alla società lombarda è Jacobo Ramon, spagnolo classe 2005 del Real Madrid.

Con l’eliminazione dal Mondiale per Club dei Blancos, proseguiranno i dialoghi con il Como per il difensore.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Man City apre per Máximo Perrone: 15 milioni, bonus compresi. Ultimi dettagli per la permanenza a Como del calciatore argentino.