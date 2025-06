Chelsea, Jackson non è più intoccabile: sondaggio della Juve, il Napoli riflette

Nicolas Jackson, Chelsea (Imago)

Nicolas Jackson potrebbe lasciare il Chelsea: in Italia lo sonda la Juventus, mentre il Napoli si è informato

Futuro al Chelsea in dubbio per Nicolas Jacskon. L’attaccante senegalese, che nell’ultima partita del Mondiale per Club contro il Flamengo ha ricevuto un pesante cartellino rosso appena 4 minuti dopo l’ingresso in campo, non è più intoccabile per i londinesi.

L’ex Villarreal ha delle richieste, e anche per questo la squadra allenata da Maresca sta iniziando a pensare a un futuro senza di lui.

L’attaccante è seguito anche in Italia: la Juventus, che cerca un attaccante con queste caratteristiche, lo ha sondato e ha già avuto dei contatti.

Il Napoli invece si è informato della situazione, ma sta comunque lavorando principalmente su Nunez e Lucca. Al momento, quindi, i bianconeri sono avanti sull’attaccante del Chelsea.