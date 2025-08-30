Jackson atterra a Monaco ma il Chelsea vuole che torni indietro: la situazione

Il Chelsea chiede a Jackson di tornare indietro da Monaco di Baviera dopo l’infortunio di Delap.

Situazione particolare intorno a Nicolas Jackson. L’attaccante senegalese, già atterrato a Monaco di Baviera per visite mediche e firma con il Bayern, si è visto recapitare una richiesta dal Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, i Blues avrebbero infatti chiesto al giocatore di interrompere l’operazione e fare ritorno a Londra, complice l’infortunio occorso a Liam Delap.

Il club inglese, dunque, non vorrebbe privarsi di un altro attaccante proprio nel momento in cui l’emergenza offensiva si fa più evidente.

Dal lato Jackson, il giocatore vorrebbe concludere il trasferimento al Bayern Monaco, ma probabilmente farà ritorno a Londra perché il Chelsea sembra intenzionato a non firmare i documenti necessari al trasferimento.

Nelle prossime ore resta da capire se la trattativa si trasformerà in un vero muro contro muro o se Jackson accetterà di tornare indietro.