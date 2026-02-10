Grealish dopo l’operazione: “Non volevo che la stagione finisse così, ma questo è calcio”

Le parole sui social di Jack Grealish dopo l’operazione al piede

“Non volevo che la stagione finisse così ma questo è calcio“, inizia così il messaggio di Jack Grealish pubblicato sul proprio profilo Instagram.

L’esterno sinistro ex Manchester City in estate si è trasferito all’Everton, ma la sua stagione è finita anzitempo per un problema al piede, che lo ha costretto a operarsi: “Operazione fatta e ora tutti concentrati sul tornare in forma. So per certo che tornerò più in forma, più forte e migliore di prima“.

“Il supporto che ho avuto da quando sono arrivato in questo incredibile club ha significato tutto per me. Lo staff, i miei compagni di squadra e soprattutto i tifosi sono stati incredibili e adoro assolutamente rappresentare questo club“.

Grealish ha concluso così il proprio messaggio ai tifosi dell’Everton che lo sostengono: “Sosterrò i ragazzi fino in fondo e farò tutto il possibile per tornare al più presto. Grazie ancora per tutto l’affetto, significa tantissimo“.