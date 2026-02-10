Questo sito contribuisce all'audience di

Grealish dopo l’operazione: “Non volevo che la stagione finisse così, ma questo è calcio”

Redazione 10 Febbraio 2026
Jack Grealish dopo il gol contro il Crystal Palace (IMAGO)
Jack Grealish (IMAGO) 

Le parole sui social di Jack Grealish dopo l’operazione al piede

Non volevo che la stagione finisse così ma questo è calcio“, inizia così il messaggio di Jack Grealish pubblicato sul proprio profilo Instagram.

L’esterno sinistro ex Manchester City in estate si è trasferito all’Everton, ma la sua stagione è finita anzitempo per un problema al piede, che lo ha costretto a operarsi: “Operazione fatta e ora tutti concentrati sul tornare in forma. So per certo che tornerò più in forma, più forte e migliore di prima“.

Il supporto che ho avuto da quando sono arrivato in questo incredibile club ha significato tutto per me. Lo staff, i miei compagni di squadra e soprattutto i tifosi sono stati incredibili e adoro assolutamente rappresentare questo club“.

Grealish ha concluso così il proprio messaggio ai tifosi dell’Everton che lo sostengono: “Sosterrò i ragazzi fino in fondo e farò tutto il possibile per tornare al più presto. Grazie ancora per tutto l’affetto, significa tantissimo“.