Sei giornate di squalifica per il centrocampista del Manchester United per aver usato un insulto omofobo.

Jack Fletcher non giocherà per 6 partite. Questa la decisione, come riportato dalla BBC, della Federcalcio inglese dopo quanto accaduto al minuto 62 della partita di EFL persa per 5-2 contro il Barnsley.

Il giocatore era stato espulso ma non era chiara la motivazione. Adesso sì, visto che il diciottenne ha chiamato un avversario “gay boy”. Un episodio sul quale il nazionale inglese è tornato per chiedere scusa: “Sono davvero dispiaciuto per la parola offensiva che ho usato nella foga del momento” – ha detto Fletcher – “Capisco perfettamente che un linguaggio del genere è inaccettabile e mi sono scusato immediatamente dopo la partita“.

Per lui anche una multa di 1.500 sterline e l’obbligo di frequentare un programma educativo obbligatorio faccia a faccia. Nelle sue motivazioni scritte, la FA ha spiegato che Fletcher avrebbe rivolto il suo commento a un avversario che aveva fatto osservazioni su di lui e sulla sua famiglia durante tutta la partita.

Nella sua avventura con lo United, Fletcher ha debuttato in Premier League contro l’Aston Villa a dicembre e ha collezionato tre presenze in prima squadra.