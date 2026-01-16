Monza, Izzo chiede di non essere convocato contro il Frosinone

Il difensore ha chiesto al Monza di non essere convocato per la prossima partita. E Bianco ha chiarito la situazione in conferenza

Momento delicato in casa Monza, non solo per la sconfitta inaspettata a Chiavari contro la Virtus Entella nell’ultima partita. In vista della prossima, lo scontro diretto contro il Frosinone, arriva una notizia ancora più improvvisa.

Armando Izzo, infatti, ha chiesto di non essere convocato per la prossima gara di campionato.

Il suo contratto è in scadenza a fine stagione e la richiesta sarebbe legata proprio a motivi di natura contrattuale.

A confermare la sua assenza è stato l’allenatore del Monza Paolo Bianco, nella conferenza stampa della vigilia.

Monza, Bianco: “Ha scelto di non giocare, nessuno è indispensabile”

L’allenatore non ha spiegato i motivi della decisione di Izzo, ma ha confermato che la sua assenza dei convocati nasce da una sua richiesta e non da altri problemi: “Ha scelto di non giocare domani, anche se non ha problemi fisici e sta bene“.

Scelto di cui Bianco ha preso atto: “In questa squadra sono tutti importanti, ma nessuno è indispensabile, neanche io”.