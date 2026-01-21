Avellino, intesa per il ritorno di Izzo: si conta di chiudere nella giornata di oggi

Armando Izzo sempre più vicino all’Avellino: oggi si conta di chiudere

Armando Izzo è vicino a una svolta importante nella sua carriera. Dopo le ultime stagioni trascorse tra Serie A e Serie B con il Monza, il difensore sta per vestire la maglia dell’Avellino, club che lo ha già avuto all’inizio del suo percorso professionistico e dal quale riparte per una nuova avventura.

Per Izzo, classe 1992, si tratta di un ritorno significativo: fu infatti proprio all’Avellino che cominciò a farsi notare nel calcio italiano, collezionando oltre 30 presenze in Serie B. La trattativa è in fase di definizione: oggi si conta di chiudere dopo l’intesa di massima.

Nella stagione in corso con il Monza, Izzo ha disputato un buon numero di gare da protagonista in Serie B, segnando 3 gol e fornendo 2 assist in 14 presenze. Izzo porterà all’Avellino esperienza nel reparto arretrato e leadership, qualità preziose in una squadra che punta a consolidarsi.

Oltre a Izzo, il club conta anche di portare in biancoverde Pedro Felipe, difensore della Juventus, nonostante gli interessi della Serie A.